Украина за два месяца импортировала из Азербайджана нефть на 77,6 млн долларов

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале 2018 года Азербайджан экспортировал в Украину сырую нефть на 77,587 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

За первые два месяца Украина увеличила импорт нефти на 32% или на 36 523 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 150 577 тонн. Нефти импортировано на 80,272 млн долларов, что на 54,3% больше, чем в январе-феврале 2017 года.

За отчетный период Украина купила у Ирана нефть на 1,844 млн долларов, Венгрии – на 295 тыс. долларов, других стран – на 546 тыс. долларов.