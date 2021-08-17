Украина в июле закупила у Азербайджана нефти на 60 млн долларов

В январе-июле 2021 года Украина импортировала из Азербайджана нефти на 266,97 млн долларов США

В январе-июле 2021 года Украина закупила у Азербайджана нефти на 266,97 миллионов долларов США, в том числе в июле было импортировано сырья на 59,55 миллионов долларов США.

Как передает Report со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, Украина в январе-июле 2021 года в целом уменьшила импорт нефти и нефтяного сырья на 28,5% (на 246,87 тысяч тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 618,02 тысяч тонн.

За семь месяцев импортировано нефти на 267,35 миллионов долларов США, что на 5,6% меньше, чем в январе-июле 2020 года (283,262 миллионов долларов США). В том числе из Азербайджана — на 266,97 миллионов долларов США, Латвии — на 0,39 миллионов долларов США. Соответственно 99,9% импортированной Украиной нефти приходится на Азербайджан.

Кроме того, Украина за отчетный период экспортировала 89,963 тысячи тонн нефти в Румынию на 27,13 миллионов долларов США. Этот объем в марте экспортировал международный трейдер Trafigura. Ресурс был приобретен у АО «Укртранснафта», которая в свою очередь купила его весной 2020 года на спаде цен для последующей перепродажи.

В январе-июле прошлого года Украина не осуществляла экспорт нефти.

Ранее сообщалось, что Украина в январе-июне 2021 года уменьшила импорт нефти и нефтяного сырья на 34,6% (на 267,82 тысячи тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 505,69 тысячи тонн.