Украина увеличила импорт нефти из Азербайджана

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Ввоз сырой нефти и газового конденсата в Украину в январе-мае 2017 г. в денежном выражении вырос в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

За пять месяцев 2017 г. Украина приобрела сырую нефть и газовый конденсат на сумму $ 123,2 млн.

При этом основными поставщиками нефти стали: Азербайджан (83,4%) и Казахстан (12,6%). На долю России пришлось 2,4% поставок.