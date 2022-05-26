Украина продлила до конца марта 2023 года соглашение с Венгрией об импорте газа

Украина продлила соглашение с Венгрией об импорте газа с венгерской территории до конца марта 2023 года.

Украина продлила соглашение с Венгрией об импорте газа с венгерской территории до конца марта 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг компания "Оператор ГТС Украины", управляющая газотранспортной системой страны.

"Оператор ГТС Украины" договорился с венгерским оператором FGSZ о продлении доступа к гарантированным мощностям для импорта природного газа из Венгрии в Украину до 31 марта 2023 года. Следовательно, газовые трейдеры смогут бронировать новые квартальные мощности, чтобы доставлять газ для нужд Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Соглашение об импорте газа из Венгрии на Украину путем физического реверса было достигнуто в декабре 2021 года, поставки начались в начале февраля.