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Украина продлила до конца марта 2023 года соглашение с Венгрией об импорте газа

Украина продлила до конца марта 2023 года соглашение с Венгрией об импорте газа Украина продлила соглашение с Венгрией об импорте газа с венгерской территории до конца марта 2023 года.
Энергетика
26 мая 2022 г. 13:54

Украина продлила соглашение с Венгрией об импорте газа с венгерской территории до конца марта 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг компания "Оператор ГТС Украины", управляющая газотранспортной системой страны.

"Оператор ГТС Украины" договорился с венгерским оператором FGSZ о продлении доступа к гарантированным мощностям для импорта природного газа из Венгрии в Украину до 31 марта 2023 года. Следовательно, газовые трейдеры смогут бронировать новые квартальные мощности, чтобы доставлять газ для нужд Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Соглашение об импорте газа из Венгрии на Украину путем физического реверса было достигнуто в декабре 2021 года, поставки начались в начале февраля.

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