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Украина предложила создать в своих ПХГ стратегический запас газа для Европы

Украина предложила создать в своих ПХГ стратегический запас газа для Европы Украина приветствует решение стран Европы о создании платформы для совместной закупки газа и готова предоставить свои подземные хранилища для формирования стратегического запаса топлива.
Энергетика
26 марта 2022 г. 13:27
Украина предложила создать в своих ПХГ стратегический запас газа для Европы

Украина приветствует решение стран Европы о создании платформы для совместной закупки газа и готова предоставить свои подземные хранилища для формирования стратегического запаса топлива.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Украина имеет значительные мощности для хранения природного газа - наши подземные хранилища самые большие в Европе. В нашей инициативе Регионального энергетического партнерства, RESP, мы предлагаем использовать наши ПХГ для создания стратегического запаса газа для европейских стран", - написал Галущенко в субботу в соцсетях.

По его словам, несмотря на военные действия, Украина продолжает быть надежным партнером Европы в вопросах энергетической безопасности. "Совместная закупка газа и его хранение в украинских газохранилищах позволит... обеспечить надежные поставки энергоресурса для всего европейского континента", - заявил министр.

Саммит ЕС в Брюсселе накануне принял заключительный документ по теме энергетики, подтвердив курс на скорейшее избавление от зависимости от российского газа, нефти и угля.

Совет ЕС получил поручение саммита рассмотреть предложения Еврокомиссии по политике Евросоюза в области хранения газа с учетом интересов государств-членов иметь значительные емкости для хранения. Заполнение газохранилищ во всем союзе должна начаться как можно скорее при полном учете национальных мер готовности.

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Версия на английском языке Ukraine offers to create strategic gas reserve for Europe in its UGS facilities

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