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Украина поблагодарила Азербайджан за партию гумпомощи энергосектору страны

Украина поблагодарила Азербайджан за партию гумпомощи энергосектору страны Украина выразила благодарность Азербайджану за новую партию гуманитарной помощи, способствующей восстановлению энергетического сектора страны.
Энергетика
31 января 2024 г. 12:16
Украина поблагодарила Азербайджан за партию гумпомощи энергосектору страны

Украина выразила благодарность Азербайджану за новую партию гуманитарной помощи, способствующей восстановлению энергетического сектора страны.

Как передает Report со ссылкой на Минэнерго Украины, об этом заявил министр энергетики этой страны Герман Галущенко.

"Мы благодарим [азербайджанских] партнеров за эту поддержку. Предоставленное оборудование используется украинскими энергетиками для восстановления объектов, которые продолжают подвергаться обстрелам, в частности в прифронтовых регионах. Проведенные работы позволяют удерживать стабильную работу энергосистемы и обеспечивать потребности потребителей в электро - и теплоснабжении", - отметил Галущенко.

Напомним, что 11 января Азербайджан отправил в Украину автоколонну из 25 грузовиков с очередной партией электрооборудования.

Согласно данным украинского Минэнерго, с марта 2022 года Украина получила из Азербайджана 92 груза энергетического оборудования общим весом более 1 585 тонн, в том числе 51 силовой трансформатор, 111 трансформаторных подстанций и другое оборудование.

"Благодаря этой помощи от партнеров в Украине проведена масштабная кампания по ремонту в энергетике - в энергосистему добавлено более 2,2 ГВт мощностей", - подчеркнули в ведомстве.

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Версия на английском языке Ukraine thanks Azerbaijan for humanitarian aid
Версия на азербайджанском языке Ukrayna humanitar yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib

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