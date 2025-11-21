Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Украина может получить 1 млрд кубометров американского СПГ через Польшу

    Энергетика
    • 21 ноября, 2025
    • 20:11
    Украина может получить 1 млрд кубометров американского СПГ через Польшу

    Украина может получить 1 млрд кубометров сжиженного газа США через Польшу.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Нафтогаза".

    Отмечается, что еще 7 ноября в Греции было подписано предварительное заявление о намерениях с польской энергокомпанией ORLEN. По соглашению только в I квартале 2026 года Украина должна получить 300 млн кубометров СПГ.

    "В этом году в рамках наших договоренностей с ORLEN в Украину будет поставлено 600 млн кубометров американского LNG. В общей сложности в 2026 году ожидаем импорт американского LNG на уровне 1 млрд кубометров. Благодарим наших польских партнеров за доверие", - отметили в "Нафтагазе".

    Газ будет проходить регазификацию на терминале Свиноуйсьце в Польше и дальше поступать в Украину.

