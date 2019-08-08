SOCAR: Указ президента позволит увеличить экспортный потенциал комплекса SOCAR Polymer на 30%

Указ президент позволит увеличить экспортный потенциал комплекса SOCAR Polymer на 30%.

Об этом сообщили Report в SOCAR.

Указом президента Ильхама Алиева №763 от 1 июля 2019 года пропан и бутан были включены в перечень импортируемого сырья, освобождаемого от НДС: "Решением Кабмина №300 таможенные пошлины на ввоз указанных видов сырья снизились от 15 манатов до нуля, т.е. отменены. Это, в свою очередь, поможет нарастить производство и экспорт продукции из полиэтилена, полипропилена и высокоплотного полиэтилена за счет эффективного использования производственных мощностей ПО Azerikimya и SOCAR Polymer, увеличить приток инвалюты в страну.

Данное решение также будет стимулировать производство потребительских товаров из пластика с использованием продукции SOCAR Polymer в качестве сырья, а также создаст благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства и дальнейшего расширения ненефтяного сектора.

В настоящее время производимые на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева бутан и пропан в качестве промежуточной продукции отправляются в Azerikimya, а оттуда в SOCAR Polymer, где являются сырьем в процессе производства продукции из полиэтилена, полипропилена и высокоплотного полиэтилена.

Спрос на эти продукты на внешнем рынке может в ближайшие годы привести к росту объемов производства SOCAR Polymer и увеличить его экспортный потенциал на 30%.

31 июля при президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве прошло совещание, связанное с социально-экономической сферой. Выступая на совещании, президент рассказал, что за шесть месяцев года экономика выросла на 2,4 процента, а ненефтяной сектор – на 3,2 процента. Большую роль в этом сыграли карбамидный завод и SOCAR Polymer, объем производства которых достаточно велик.