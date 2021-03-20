Ученый рассказал, когда на Земле закончится нефть

За последние 250 лет из-за увеличения добычи ископаемых источников энергии в мире произошло три промышленных революции

Ископаемые энергоресурсы на Земле закончатся уже через 50 лет, считает президент Южного технологического университета КНР и член Китайской академии наук Сюэ Цикунь.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Paper .

Ученый отметил, что за последние 250 лет из-за увеличения добычи ископаемых источников энергии в мире произошло три промышленных революции.

С учетом этого и темпов развития мировой экономики ученый ожидает истощения углеводородных ресурсов в течение ближайшего полувека. Поэтому, чтобы сохранить нынешний уровень прогресса, он призывает заменить привычные ископаемые энергоносители альтернативными источниками энергии.

В частности, Сюэ Цикунь говорит о солнечной энергии, которую, по его словам, почти нельзя исчерпать. А кроме того, он предлагает рассмотреть возможность заменить уголь и природный газ водородным топливом.