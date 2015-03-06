У сланцевых компаний США начались проблемы с долгами

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Американские сланцевые компании стали испытывать проблемы с обслуживанием своих долгов. American Eagle Energy оказалась на пороге дефолта по облигациям, проданным в августе 2014 года.

По данным пресс-релиза компании, 2 марта 2015 года American Eagle Energy не смогла выплатить 9,8 млн. долларов по процентным платежам.

В августе 2014 года American Eagle Energy из штата Колорадо продала 5-летние облигации на общую сумму 175 млн. долларов по ставке 11%. Речь идет о так называемых "мусорных" облигациях, которые ассоциируются с повышенной степенью риска.

На фоне обвала нефтяных цен ряд экспертов и инвесторов заявили, что в данном сегменте кредитного рынка в дальнейшем могут начаться серьезные проблемы.

В American Eagle Energy отметили, что у компании есть 30 дней, для того чтобы заплатить по процентам, договориться с кредиторами о реструктуризации долга или допустить дефолт по выпущенным облигациям, передает Report со ссылкой на телеканал "РОССИЯ".

По данным источников агентства "Блумберг", в компании решили воспользоваться консалтинговыми услугами компаний Canaccord Genuity Group и Seaport Global Holdings, с тем чтобы достичь договоренностей с держателями облигаций по реструктуризации долгов.