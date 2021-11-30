О нас
Report Georgia
Аудио новости

Тысячный танкер с азербайджанской нефтью отправился с терминала Супса

Тысячный танкер с азербайджанской нефтью отправился с терминала Супса Тысячный танкер с нефтью Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), транспортируемой по Западному экспортному трубопроводу BP (Баку-Супса), отправился с терминала Супса на побережье Черного моря.
Энергетика
30 ноября 2021 г. 08:32
Тысячный танкер с азербайджанской нефтью отправился с терминала Супса

Тысячный танкер с нефтью Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), транспортируемой по Западному экспортному трубопроводу BP (Баку-Супса), отправился с терминала Супса на побережье Черного моря.

Как передает Report, тысячный танкер Stamos, направляющийся в Италию, был загружен 650 000 баррелей сырой нефти, добытой на месторождении АЧГ и безопасно транспортированной с Сангачальского терминала через Азербайджан и Грузию.

"Баку-Супса - важная часть первоначального нефтяного проекта, реализуемого ВР и ее партнерами, и является хорошим примером нашей безопасной и надежной работы в Грузии и в регионе. Отбытие тысячного танкера с терминала Супса также является важным знаком в 25-летнем юбилее BP в этой стране", - сказала вице-президент BP в Грузии Айтен Гаджиева.

По трубопроводу Баку-Супса с момента его ввода в эксплуатацию в 1999 году было транспортировано более 700 миллионов баррелей нефти. Текущий объем экспорта трубопровода составляет 100 000 баррелей в сутки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Thousandth tanker with Azerbaijani oil launched from Supsa terminal
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin yükləndiyi 1 000-ci tanker Supsa terminalından yola salınıb

Экслюзивные новости

Украинский депутат: Достигнутые между Азербайджаном и Арменией договоренности должны строго соблюдаться
Украинский депутат: Достигнутые между Азербайджаном и Арменией договоренности должны строго соблюдаться
29 ноября 2021 г. 15:52
Нобелевский лауреат посетит Шушу
Нобелевский лауреат посетит Шушу
29 ноября 2021 г. 14:06
Начальник медицинской службы ГПС уволен в запас
Начальник медицинской службы ГПС уволен в запас
26 ноября 2021 г. 15:50
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
25 ноября 2021 г. 14:11
Швыдкой: Президентов Азербайджана и России связывают долгие дружеские отношения
Швыдкой: Президентов Азербайджана и России связывают долгие дружеские отношения
24 ноября 2021 г. 16:31
Анар Керимов рассказал о проводимых в Министерстве культуры реформах
Анар Керимов рассказал о проводимых в Министерстве культуры реформах
23 ноября 2021 г. 14:54
Фонд YAŞAT потратил на нужды семей шехидов и ветеранов более 48 млн манатов
Фонд YAŞAT потратил на нужды семей шехидов и ветеранов более 48 млн манатов
22 ноября 2021 г. 16:51
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане
22 ноября 2021 г. 13:23
AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней
AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней
22 ноября 2021 г. 10:58
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi