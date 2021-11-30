Тысячный танкер с азербайджанской нефтью отправился с терминала Супса

Тысячный танкер с нефтью Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), транспортируемой по Западному экспортному трубопроводу BP (Баку-Супса), отправился с терминала Супса на побережье Черного моря.

Тысячный танкер с нефтью Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), транспортируемой по Западному экспортному трубопроводу BP (Баку-Супса), отправился с терминала Супса на побережье Черного моря.

Как передает Report, тысячный танкер Stamos, направляющийся в Италию, был загружен 650 000 баррелей сырой нефти, добытой на месторождении АЧГ и безопасно транспортированной с Сангачальского терминала через Азербайджан и Грузию.

"Баку-Супса - важная часть первоначального нефтяного проекта, реализуемого ВР и ее партнерами, и является хорошим примером нашей безопасной и надежной работы в Грузии и в регионе. Отбытие тысячного танкера с терминала Супса также является важным знаком в 25-летнем юбилее BP в этой стране", - сказала вице-президент BP в Грузии Айтен Гаджиева.

По трубопроводу Баку-Супса с момента его ввода в эксплуатацию в 1999 году было транспортировано более 700 миллионов баррелей нефти. Текущий объем экспорта трубопровода составляет 100 000 баррелей в сутки.