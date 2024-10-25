О нас

Туркменистан прекратил поставки газа в РФ ввиду отсутствия договоренности о новой цене

Туркменистан прекратил поставки газа в РФ ввиду отсутствия договоренности о новой цене Туркменистан прекратил поставки природного газа в адрес российской компании "Газпром" после того, как стороны не смогли договориться о новой цене на топливо.
Энергетика
25 октября 2024 г. 15:09
Туркменистан прекратил поставки газа в РФ ввиду отсутствия договоренности о новой цене

Туркменистан прекратил поставки природного газа в адрес российской компании "Газпром" после того, как стороны не смогли договориться о новой цене на топливо.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил председатель госконцерна "Туркменгаз" Максат Бабаев на пресс-конференции в рамках международной выставки и конференции "Нефть и газ Туркменистана - 2024".

"Контрактом предусмотрен пересмотр цен в этот период. Если стороны соглашаются по цене, то было возможно продление. Мы проводили переговоры и относительно коммерческой части и не нашли общего понимания. Поэтому по условиям контракта, если стороны не соглашаются, с 30 июня должно быть прекращение контракта. Что мы и сделали", - сообщил он.

Бабаев добавил, что "Туркменгаз" в настоящее время ведет переговоры с различными покупателями газа.

"У нас сейчас стремительные изменения. Увеличивается спрос с различных сторон - северной, западной, восточной. Можно сказать, каждый день мы находимся на стадии переговоров с различными покупателями. Туркменистан всегда был за диверсификацию экспортных маршрутов. И сегодня заинтересованы в новых направлениях маршрута и увеличении объемов газа по действующим контрактам или направлениям", - добавил глава государственного концерна.

"Рассматриваем относительно краткосрочные контракты. И здесь в большей степени именно коммерческая часть является основным условием для начала, прекращения или возобновления поставок. Именно с точки зрения выгоды, взаимовыгодного сотрудничества рассматриваются контракты купли-продажи", - добавил Бабаев.

По данным статистического справочника Energy Institute, в 2023 и 2022 годах Туркменистан экспортировал в Россию по 4,7 млрд куб. м газа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
20 октября 2024 г. 22:29
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
20 октября 2024 г. 12:55
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
24 октября 2024 г. 12:47
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
21 октября 2024 г. 05:50
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
21 октября 2024 г. 13:00
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
22 октября 2024 г. 13:54
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
20 октября 2024 г. 22:18
Названа дата выплаты пенсий в регионах Азербайджана
Названа дата выплаты пенсий в регионах Азербайджана
21 октября 2024 г. 17:57
Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств
Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств
24 октября 2024 г. 16:23
В Азербайджане планируется открытие Парка наследия COP
В Азербайджане планируется открытие Парка наследия COP
21 октября 2024 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi