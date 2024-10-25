Туркменистан прекратил поставки газа в РФ ввиду отсутствия договоренности о новой цене

Туркменистан прекратил поставки природного газа в адрес российской компании "Газпром" после того, как стороны не смогли договориться о новой цене на топливо.

Туркменистан прекратил поставки природного газа в адрес российской компании "Газпром" после того, как стороны не смогли договориться о новой цене на топливо.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил председатель госконцерна "Туркменгаз" Максат Бабаев на пресс-конференции в рамках международной выставки и конференции "Нефть и газ Туркменистана - 2024".

"Контрактом предусмотрен пересмотр цен в этот период. Если стороны соглашаются по цене, то было возможно продление. Мы проводили переговоры и относительно коммерческой части и не нашли общего понимания. Поэтому по условиям контракта, если стороны не соглашаются, с 30 июня должно быть прекращение контракта. Что мы и сделали", - сообщил он.

Бабаев добавил, что "Туркменгаз" в настоящее время ведет переговоры с различными покупателями газа.

"У нас сейчас стремительные изменения. Увеличивается спрос с различных сторон - северной, западной, восточной. Можно сказать, каждый день мы находимся на стадии переговоров с различными покупателями. Туркменистан всегда был за диверсификацию экспортных маршрутов. И сегодня заинтересованы в новых направлениях маршрута и увеличении объемов газа по действующим контрактам или направлениям", - добавил глава государственного концерна.

"Рассматриваем относительно краткосрочные контракты. И здесь в большей степени именно коммерческая часть является основным условием для начала, прекращения или возобновления поставок. Именно с точки зрения выгоды, взаимовыгодного сотрудничества рассматриваются контракты купли-продажи", - добавил Бабаев.

По данным статистического справочника Energy Institute, в 2023 и 2022 годах Туркменистан экспортировал в Россию по 4,7 млрд куб. м газа.