Туркменистан построит первое в стране подземное хранилище газа

Туркменистан построит первое в стране подземное хранилище газа (ПГХ).

Туркменистан построит первое в стране подземное хранилище газа (ПГХ).

Как передает Report, об этом сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".

О строительстве в стране первого ПГХ для обес­печения запасов товарного газа на заседании правительства по видеосвязи рассказал вице-премьер Шахым Абдрахманов, курирующий ТЭК.

Он сообщил, что в соответствии с международной практикой для подготовки технико-экономического обоснования, проектирования, оснащения и строительства планируется привлечь международные консалтинговые компании.

"Заслушав отчет, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность рационального и эффективного использования газовых ресурсов и необходимость принятия мер по дальнейшему наращиванию сотрудничества с надежными зарубежными партнерами", - подчеркивает издание.

Туркменистан по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром.