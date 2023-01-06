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Туркменистан и Китай намерены активизировать двусторонние связи в газовой сфере

Туркменистан и Китай намерены активизировать двусторонние связи в газовой сфере Туркмениcтан и Китай договорились об активизации развития двустороннего сотрудничества в газовой сфере, в частности разработки месторождений, строительства газопровода.
Энергетика
6 января 2023 г. 12:51
Туркменистан и Китай намерены активизировать двусторонние связи в газовой сфере

Туркмениcтан и Китай договорились об активизации развития двустороннего сотрудничества в газовой сфере, в частности разработки месторождений, строительства газопровода.

Как передает Report со ссылкой на государственное информагентство Туркменистана, об этом сказано в совместном заявлении, подписанном председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Сердаром Бердымухамедовым по итогам переговоров в Пекине.

Согласно документу, стороны отметили значимость сотрудничества между Туркменистаном и Китаем в газовой области, и подчеркнули, что формируется схема комплексного сотрудничества в данной области - производство, транспортировка по трубопроводу, торговля, финансирование и техническое обеспечение.

В документе подчеркивается, что "Туркменистан и Китай являются стратегическими партнерами в сфере энергетики".

"Стороны в дальнейшем будут полностью выполнять действующие договоры, продвигать процесс переговоров по газовому сотрудничеству, ускорять реализацию второго этапа промышленной разработки газового месторождения "Галкыныш", строительства линии D газопровода "Туркменистан-Китай" и других крупных совместных проектов, активизировать сотрудничество в сфере газовой промышленности", - говорится в совместном заявлении.

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Версия на английском языке Turkmenistan, China intend to intensify bilateral ties in gas sector

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