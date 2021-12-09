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"Туркменгаз" начал промышленное освоение нового месторождения

"Туркменгаз" начал промышленное освоение нового месторождения Госконцерн "Туркменгаз" начал промышленное освоение новой углеводородной залежи Агаргуйы, расположенной недалеко от месторождения "Малай".
Энергетика
9 декабря 2021 г. 10:31
Туркменгаз начал промышленное освоение нового месторождения

Госконцерн "Туркменгаз" начал промышленное освоение новой углеводородной залежи Агаргуйы, расположенной недалеко от месторождения "Малай".

Как передает Report, пробуренные корпорацией "Туркменгеология" две скважины дали приток природного газа.

В настоящее время с площади Агаргуйы в транснациональный газопровод Туркменистан-Китай ежесуточно отправляется более 300 тыс. природного газа.

На месторождении Агаргуйы на завершающей стадии находятся буровые работы по третьей эксплуатационной скважине, проектная глубина которой составляет 3,3 тыс. метров. Буровые работы планируется завершить к концу текущего года.

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