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Турецкое судно "Абдульхамид Хан" ведет бурение в Средиземноморье

Турецкое судно "Абдульхамид Хан" ведет бурение в Средиземноморье Турецкое буровое судно "Абдульхамид Хан" приступило к работам на участке "Ташуджу-1" в Восточном Средиземноморье.
Энергетика
5 декабря 2022 г. 17:52
Турецкое судно Абдульхамид Хан ведет бурение в Средиземноморье

Турецкое буровое судно "Абдульхамид Хан" приступило к работам на участке "Ташуджу-1" в Восточном Средиземноморье.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщила госкомпания TPAO.

"Мы продолжаем работы во имя энергонезависимости Турции и укрепления позиций страны", - говорится в сообщении TPAO в Twitter.

"Абдульхамид Хан" является четвертым и самым современным судном в буровом флоте Турции.

Судно седьмого поколения с двумя башнями имеет длину 238 метров и ширину 42 метра.

Персонал бурового судна составляет 200 человек. Судно проводит бурение на глубину до 12 200 метров.

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