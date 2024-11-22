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Турецкое сейсморазведочное судно приступило к разведке нефти и газа у берегов Сомали

Турецкое сейсморазведочное судно приступило к разведке нефти и газа у берегов Сомали Турецкое сейсморазведочное судно Oruç Reis приступило к разведке нефти и газа у берегов Сомали.
Энергетика
22 ноября 2024 г. 18:22
Турецкое сейсморазведочное судно приступило к разведке нефти и газа у берегов Сомали

Турецкое сейсморазведочное судно Oruç Reis приступило к разведке нефти и газа у берегов Сомали.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на I Энергетическом форуме в Стамбуле.

По его словам, судно приступило к работам на трех участках.

Общая площадь участков, где предстоит провести исследования, составляет порядка 5 тыс. кв. км.

Турция и Сомали в марте 2024 года заключили меморандум о сотрудничестве в области освоения запасов нефти и газа.

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