Турецкое сейсморазведочное судно приступило к разведке нефти и газа у берегов Сомали

Турецкое сейсморазведочное судно Oruç Reis приступило к разведке нефти и газа у берегов Сомали.

Турецкое сейсморазведочное судно Oruç Reis приступило к разведке нефти и газа у берегов Сомали.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на I Энергетическом форуме в Стамбуле.

По его словам, судно приступило к работам на трех участках.

Общая площадь участков, где предстоит провести исследования, составляет порядка 5 тыс. кв. км.

Турция и Сомали в марте 2024 года заключили меморандум о сотрудничестве в области освоения запасов нефти и газа.