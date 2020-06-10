Турецкий эксперт о сотрудничестве в сфере альтернативной энергетики - МНЕНИЕ

Использование альтернативных источников энергии на протяжении многих лет является широко распространенной в мировой практике. Особенно европейские страны предпочитают использовать альтернативные источники энергии для предотвращения загрязнений окружающей среды и недопущения истощения нефтегазовых ресурсов. В мире уже наблюдается тенденция перехода к применению этих видов источников энергии. Широкое применение нефтепродуктов и топлива в наземном транспорте по сравнению с другими сферами обусловило необходимость перехода к альтернативным источникам энергии.

Председатель рабочей группы по энергетической дипломатии Тюркского Национального комитета Всемирного энергетического совета, профессор Технического университета Ортадогу Октай Танрысевер рассказал Report об опыте Турции в использовании альтернативной энергии в сфере транспорта:

В первую очередь он затронул причины недостаточного использования ресурсов биотоплива и электросистем: "Использование альтернативных источников энергии в наземном транспорте считается позитивным как с экономической и экологической точек зрения, так и в контексте обеспечения энергобезопасности. Однако ввиду высокой стоимости и отсутствия широкого распространения инфраструктуры энергоподдержки биотопливо и электросистемы используются не так часто".

Октай Танрысевер

По словам профессора, Турция вкладывает крупные инвестиции в альтернативные энергетические технологии: "Турция предпринимает шаги как в области возобновляемой энергии, так и в сфере наземного транспорта. Наиболее крупные инвестиции Турция вкладывает в технологии по выработке ветряной, солнечной энергии, а также в биоэнергетические технологии. В ряде городов муниципальные автобусы работают на энергии, получаемой из биотоплива и природного газа, также отдается предпочтение метро и скоростным поездам. Создание новых маршрутов повышает этот потенциал. Производство местных автомобилей, работающих не на бензине, а на электроэнергии, которое вскоре примет массовый характер, во многом содействует переходу к альтернативным источникам энергии.

"Несмотря на это, на мой взгляд, значимость нефти и природного газа в будущем не убавится, а скорее, даже возрастет. В этом смысле предпринимаемые меры принесут свои плоды в более долгосрочной перспективе". О.Танрысевер подчеркнул, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном в сфере использования альтернативной энергии может оказаться весьма полезным: "Развитие этих транспортных технологий в Турции с точки зрения сотрудничества в рамках политики к энергопереходу будет полезным и для Азербайджана. Проблемы Баку в транспортной сфере и в области выброса углерода схожи с проблемами в таких городах, как Стамбул, Анкара, Измир, Адана и Бурса. Будущее сотрудничество в этих сферах может принести позитивные результаты".