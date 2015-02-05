Турецкий министр: "Турецкий поток" не составит конкуренцию TANAP

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ "Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет сдана в эксплуатацию до конца года". Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, находящийся с визитом в Баку.

Министр в своем заявлении журналистам отметил, что сегодня уже состоялась встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром экономики Шахином Мустафаевым, на которой были обсуждены вопросы доведения торгового оборота между странами до 15 млрд. долларов в 2020-2023 годах.

"Мы хотим расширить наши связи со странами Каспийского региона. Мы уже планируем расширить торговые связи с Ираном и довести торговый оборот до 35 млрд. долларов", - заявил Н.Зейбекчи.

По мнению турецкого министра, уже в марте этого года и в следующем году стороны проведут встречи по данным вопросам.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, министр отметил, что "Турецкий поток" не составит конкуренцию газопроводу TANAP: "Этот проект будет выгоден всем сторонам".

На вопрос о том, что Европейская комиссия считает "Турецкий поток" "нереальным", министр ответил следующим образом: "Для них нереальный, для нас же реальный".