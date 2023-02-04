Турецкий министр поделился впечатлениями о Консультативном совете ЮГК в Баку

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в своем аккаунте Twitter поделился впечатлениями об официальных встречах, проведенных им в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в своем аккаунте Twitter поделился впечатлениями об официальных встречах, проведенных им в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.