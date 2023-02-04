Турецкий министр поделился впечатлениями о Консультативном совете ЮГК в Баку
Турецкий министр поделился впечатлениями о Консультативном совете ЮГК в БакуМинистр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в своем аккаунте Twitter поделился впечатлениями об официальных встречах, проведенных им в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в своем аккаунте Twitter поделился впечатлениями об официальных встречах, проведенных им в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.
Как сообщает Report, министр опубликовал видеоролик под названием "Энергия братства", в котором прозвучала азербайджанская песня, а также кадры со встреч в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.