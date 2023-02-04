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Турецкий министр поделился впечатлениями о Консультативном совете ЮГК в Баку

Турецкий министр поделился впечатлениями о Консультативном совете ЮГК в Баку Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в своем аккаунте Twitter поделился впечатлениями об официальных встречах, проведенных им в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.
Энергетика
4 февраля 2023 г. 23:31
Турецкий министр поделился впечатлениями о Консультативном совете ЮГК в Баку

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в своем аккаунте Twitter поделился впечатлениями об официальных встречах, проведенных им в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

Как сообщает Report, министр опубликовал видеоролик под названием "Энергия братства", в котором прозвучала азербайджанская песня, а также кадры со встреч в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Видео"Qardaşlığın enerjisi" - Türkiyəli nazirdən Bakıdakı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası ilə bağlı paylaşım

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