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Эксперт: Меморандум о месторождении "Достлуг" окажет положительное влияние на тюркский мир

Эксперт: Меморандум о месторождении "Достлуг" окажет положительное влияние на тюркский мир Меморандум о взаимопонимании по совместной эксплуатации Азербайджаном и Туркменистаном нефтегазового месторождения ”Достлуг" в Каспийском море окажет положительное влияние как на обе страны, так и на тюркский мир.
Энергетика
27 января 2021 г. 16:58
Эксперт: Меморандум о месторождении Достлуг окажет положительное влияние на тюркский мир

Меморандум о взаимопонимании по совместной эксплуатации Азербайджаном и Туркменистаном нефтегазового месторождения ”Достлуг" в Каспийском море окажет положительное влияние как на обе страны, так и на тюркский мир.

Об этом Report сообщил председатель рабочей группы по энергетической дипломатии Тюркского национального комитета Всемирного энергетического совета, профессор Ближневосточного технического университета Октай Танрысевер.

По его словам, в первую очередь, этим договором братские Азербайджан и Туркменистан избавились от давней проблемы, которая ограничивала сотрудничество между ними.

Эксперт отметил, что доходы обеих стран возрастут: “Обе страны смогут продавать больше энергоресурсов в Европу по трубопроводам через Азербайджан, Грузию и Турцию”.

Он также отметил, что Туркменистан получит доступ к новым экспортным рынкам, а значение и влияние Азербайджана и Турции в европейской энергетической политике возрастет: "Это означает больше ресурсов и экономической мощи для тюркского мира".

Азербайджан и Туркменистан подписали Меморандум о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" на Каспийском море. Подпись под документом поставили министры иностранных дел Азербайджана и Туркменистана Джейхун Байрамов и Рашид Мередов.

Месторождение с богатыми запасами нефти и газа, которое Азербайджан называл “Кяпязом”, а Туркменистан - “Сардаром”, расположено на морской границе двух стран. Месторождение было открыто азербайджанскими нефтяниками во времена СССР на глубине 4 километра, и в 1989 году там пробурена первая разведочная скважина. В целом, проведение геологоразведочных работ в Каспийском море, открытие новых месторождений напрямую связано с именем азербайджанских нефтяников, геологов. Большую роль в этом сыграли Хошбахт Юсифзаде, Гурбан Аббасов, Бахман Гаджиев и другие нефтяники.

Во времена СССР это месторождение называлось "Промежуточное", так как располагалось прямо в центре морской границы Азербайджана и Туркменистана. По этой причине долгие годы его разработка была невозможна, велись последовательные переговоры. В 1998 году была создана экспертная группа для проведения переговоров между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном. Последовательные контакты между главами государств, взаимные визиты создали надежную основу для решения всех вопросов между двумя дружественными странами на удовлетворительном для обеих сторон уровне.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli ekspert: “Dostluq” yatağının türk dünyasına müsbət təsirləri olacaq”

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