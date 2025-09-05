Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Турецкая компания поддержит создание BESS в Азербайджане

    Энергетика
    • 05 сентября, 2025
    • 18:08
    Турецкая компания поддержит создание аккумуляторных систем хранения энергии (BESS - Battery Energy Storage Systems) мощностью 500 МВт в энергетическом секторе Азербайджана.

    Об этом турецкому бюро Report заявил партнер турецкой компании YEO Technology Energy and Industry (YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.), эксперт в области физики, электричества и электроники Ясин Дювен.

    По его словам, всего два месяца назад компания подписала контракт с "Азерэнержи" на реализацию одного из крупнейших проектов в мире с точки зрения накопления резервной энергии.

    Дювен подчеркнул, что компания намерена внести значительный вклад в развитие электроэнергетической инфраструктуры как в Азербайджане, так и в Турции. 

    "С 2013 года мы начали развивать бизнес в энергетическом секторе страны, предоставляя услуги государственным компаниям, таким как SOCAR, "Азерэнержи" и "Азеришыг", а также многочисленным крупным учреждениям и организациям", - сказал он. 

    Ясин Дювен добавил, что компания приняла участие в 70% проектов по строительству трансформаторных центров в Азербайджане, а также сотрудничает в сфере возобновляемых источников энергии.

    Türkiyə şirkəti Azərbaycanda batareya saxlanc sistemlərinin yaradılmasına dəstək olacaq
    Turkish company to support creation of BESS in Azerbaijan

