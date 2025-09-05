Турецкая компания поддержит создание BESS в Азербайджане

Турецкая компания поддержит создание аккумуляторных систем хранения энергии (BESS - Battery Energy Storage Systems) мощностью 500 МВт в энергетическом секторе Азербайджана.

Об этом турецкому бюро Report заявил партнер турецкой компании YEO Technology Energy and Industry (YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.), эксперт в области физики, электричества и электроники Ясин Дювен.

По его словам, всего два месяца назад компания подписала контракт с "Азерэнержи" на реализацию одного из крупнейших проектов в мире с точки зрения накопления резервной энергии.

Дювен подчеркнул, что компания намерена внести значительный вклад в развитие электроэнергетической инфраструктуры как в Азербайджане, так и в Турции.

"С 2013 года мы начали развивать бизнес в энергетическом секторе страны, предоставляя услуги государственным компаниям, таким как SOCAR, "Азерэнержи" и "Азеришыг", а также многочисленным крупным учреждениям и организациям", - сказал он.

Ясин Дювен добавил, что компания приняла участие в 70% проектов по строительству трансформаторных центров в Азербайджане, а также сотрудничает в сфере возобновляемых источников энергии.