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Турецкая компания произвела солнечные панели для Карабахского региона

Турецкая компания произвела солнечные панели для Карабахского региона В Карабахском регионе солнечная энергия будет собираться и храниться с помощью панелей производства турецкой инженерной, энергетической и электрической компании Solitek.
Энергетика
1 декабря 2023 г. 18:13
Турецкая компания произвела солнечные панели для Карабахского региона

В Карабахском регионе солнечная энергия будет собираться и храниться с помощью панелей производства турецкой инженерной, энергетической и электрической компании Solitek.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, компания, действующая в Адане, экспортирует в Азербайджан панели накопления энергии и программное обеспечение систем автоматизации, которые будут использоваться на базовых станциях для удовлетворения потребностей в солнечной энергии сельских районов Карабахского региона.

Панель, содержащая литий-железо-фосфатные аккумуляторы, будет хранить неиспользованную часть энергии, собранной в солнечную погоду и обеспечивать работу базовой станции в ночное время.

Компания Solitek, выигравшая тендер около 2,5 месяцев назад, завершила производство 25 из 33 панелей и систем автоматизации, которые уже отправила в Азербайджан.

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Версия на английском языке Turkish company produces solar panels for Karabakh region
Версия на азербайджанском языке Adanada Qarabağda günəş enerjisini yığıb saxlayacaq panellər hazırlanıb

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