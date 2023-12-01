Турецкая компания произвела солнечные панели для Карабахского региона

В Карабахском регионе солнечная энергия будет собираться и храниться с помощью панелей производства турецкой инженерной, энергетической и электрической компании Solitek.

В Карабахском регионе солнечная энергия будет собираться и храниться с помощью панелей производства турецкой инженерной, энергетической и электрической компании Solitek.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, компания, действующая в Адане, экспортирует в Азербайджан панели накопления энергии и программное обеспечение систем автоматизации, которые будут использоваться на базовых станциях для удовлетворения потребностей в солнечной энергии сельских районов Карабахского региона.

Панель, содержащая литий-железо-фосфатные аккумуляторы, будет хранить неиспользованную часть энергии, собранной в солнечную погоду и обеспечивать работу базовой станции в ночное время.

Компания Solitek, выигравшая тендер около 2,5 месяцев назад, завершила производство 25 из 33 панелей и систем автоматизации, которые уже отправила в Азербайджан.