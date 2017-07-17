Турция заработала 8 млрд долларов на нефтегазовых проектах Азербайджана

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Турецкое государство и компании заработали свыше 8 млрд долларов на реализации проектов основного экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), Трансанатолийского газопровода (TANAP) и "Шахдениз".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил исполнительный директор BP по глобальной переработке и маркетингу Туфан Эргинбилгич.

По его словам, Турция получит от этих проектов еще 15 млрд долларов: "1% мировой добычи нефти транспортируется по BTC, 2,5% - по турецким проливам. Турция имеет для нас большое значение. Один только проект TANAP показывает нашу веру в Турцию. Компания BP имеет 12% доли в этом проекте".

Он отметил, что работы по проекту идет в соответствии с графиком и в следующем году в рамках "Шахдениз-2" поступит первый газ в Турцию: "После завершения работ по проекту Южного газового коридора каспийский газ впервые будет транспортироваться в Европу. Здесь очень важна роль Турции. Турция - очень важный и стратегический партнер для BP. Мы работаем совместно с турецкими TPAO и BOTAŞ в проектах разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и BTC. По оценкам компании BP, общий вклад в Турцию проектов BTC, TANAP и "Шахдениз" превышает 8 млрд долларов. Сюда входят также инвестиции и выплачиваемые доли".

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Из порта Джейхан нефть по Средиземному морю выводится на мировой рынок. TPAO владеет в проекте долей в 6,53%.

Напомним, что месторождение "Шахдениз" расположено в 70 км юго-восточнее Баку, в шельфовой зоне Каспия на глубине 50-500 м. Запасы месторождения оцениваются в 1,2 трлн кубометров. Месторождение считается одним из самых крупнейших газовых и газоконденсатных месторождений в мире. В рамках первой фазы разработки в Турцию поставляется более 6 млрд кубометров газа в год. TPAO имеет 19% в проекте "Шахдениз".

TANAP призван осуществлять поставки каспийского газа в рамках второй фазы разработки месторождения "Шахдениз" в Турцию, а оттуда в Европу. Газопровод строится на территории Турции. Запуск планируется в 2018 году. Первоначальная пропускная способность газопровода составит 16 млрд кубометров, из них 6 млрд кубометров предназначается для Турции, оставшиеся объемы – для Европы. BOTAŞ владеет 30% в проекте.