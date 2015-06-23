​Турция выдала разрешение на проведение первичных работ по "Турецкому потоку"

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Турецкая сторона дала разрешение на инженерные исследования на морском участке "Турецкого потока". Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ОАО "Газпром".

В документе дано разрешение на проведение инженерных работ для начала строительства первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции.

Морской участок "Турецкого потока" будет состоять из четырех ниток мощностью 15,75 млрд. кубометров каждая. Участок газопровода протяженностью 660 км пройдет по маршруту, предусмотренному для проекта "Южный поток". Участок газопровода протяженностью 250 км будет проложен в направлении европейской части Турции. Поставки газа по первой нитке будут предназначены для удовлетворения потребностей растущего турецкого рынка.

Турецкая сторона подтвердила, что результаты оценки воздействия на окружающую среду, которые были получены для участка газопровода "Южный поток" на территории Турции, будут использованы для нового газопровода.

Напомним, что 1 декабря 2014 года компания BOTAŞ и Газпром подписали меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода "Турецкого потока" мощностью 63 млрд. кубометров в год.