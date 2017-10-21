Турция выдала положительное заключение "Газпрому"

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Турция выдала "Газпрому" положительное заключение на отчет о воздействии на окружающую среду (ОВОС) на последний участок проекта "Турецкий поток" около турецкого берега.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сказал заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский.

Вопрос цены газа, поставляемой по данному газопроводу, на текущий момент на уровне минэнерго не обсуждается.

"Газпром" строит газопровод "Турецкий поток" через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нитка мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год предназначена для турецкого рынка, вторая, такой же мощности, - для рынка Центральной и Южной Европы. Протяженность каждой нитки морской магистрали - более 900 км.