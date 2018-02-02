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    Турция ввела налоговые льготы для строительства "Турецкого потока"

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Турции ввело налоговые льготы для работ, которые будут выполняться в рамках строительства газопровода "Турецкий поток". 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее постановление Кабинета министров опубликовано в официальном издании Resmi Gazete.

    "Стороны договорились о том, что налоговое обложение не будет касаться деятельности компаний, которые работают при реализации проекта в исключительной экономической зоне Турции в Черном море, а также на платформах. От НДС освобождены также проектные работы и юридические услуги. Налоговые и таможенные льготы затронут транспортные средства, в том числе суда, а также поставки труб, других материалов, оборудования и запасных частей", - говорится в документе.

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