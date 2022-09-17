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Турция примет участие в строительстве газопровода из России в Пакистан

Турция примет участие в строительстве газопровода из России в Пакистан Исламабад и Анкара договорились о сотрудничестве по теме строительства газопровода из России в исламскую республику.
Энергетика
17 сентября 2022 г. 15:00
Турция примет участие в строительстве газопровода из России в Пакистан

Исламабад и Анкара договорились о сотрудничестве по теме строительства газопровода из России в исламскую республику.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Frontier Post.

По ее данным, соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Как пишет издание, лидеры "пришли к соглашению о развитии двухсторонней торговли и реализации крупномасштабных проектов, в том числе ориентированных на поставку газа".

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Версия на английском языке Turkiye to take part in construction of gas pipeline from Russia to Pakistan

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