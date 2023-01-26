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Турция планирует поставить Украине плавучие электростанции

Турция планирует поставить Украине плавучие электростанции Турецкая компания Karpowership подписала с "Энергетической компанией Украины" (ЭКУ) меморандум о намерениях поставить плавучие электростанции мощностью в 500 МВт.
Энергетика
26 января 2023 г. 15:37
Турция планирует поставить Украине плавучие электростанции

Турецкая компания Karpowership подписала с "Энергетической компанией Украины" (ЭКУ) меморандум о намерениях поставить плавучие электростанции мощностью в 500 МВт.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в ЭКУ.

В компании заверили, что электростанции обеспечат электроэнергией 1 млн домохозяйств Украины.

"Плавучие электростанции предлагают быстрые, надежные и гибкие решения проблем с электричеством, и мы готовы поддержать Украину в этом как можно скорее", - сказано в сообщении со слов коммерческого директора Karpowership Зейнеп Харези.

Плавучие электростанции могут разместить в портах Молдавии и Румынии. Соответственно, украинские сети будут получать электроэнергию через эти страны. Украинская и турецкая компании планируют перевести переговоры по этому вопросу с властями Румынии и Молдавии.

Гендиректор ЭКУ Виталий Бутенко заявил, что энергосистема Украины подверглась 12 массированным атакам ВС России. По его словам, в условиях военных действий строительство новых энергоблоков для восстановления генерирующих мощностей невозможно. Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября, и с января этого года "Укрэнерго" сообщала, что во всех областях Украины введены лимиты на использование электроэнергии. В случае их превышения будут вводиться аварийные отключения. По данным "Укрэнерго", на сегодняшний день импорт идет только из Словакии.

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Версия на английском языке Turkiye plans to supply Ukraine with floating power stations

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