Турция направит крупные инвестиции на разработку газовых месторождений в Черном море

Власти Турции намерены выделить инвестиции в размере 10 млрд долларов США для разработки газовых месторождений в Черном море.

Власти Турции намерены выделить инвестиции в размере 10 млрд долларов США для разработки газовых месторождений в Черном море.

Как передает Report cо ccылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета Sabah.

Ожидается, что в результате этой инвестиции Анкара будет способна добывать примерно 14 млрд кубометров природного газа в год из месторождений в провинции Зонгулдак и из газового месторождения "Сакарья". Это также позволит предоставить более 1 тыс. рабочих мест.

21 августа 2020 года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа. К 2023 году власти рассчитывают начать его поставки на внутренний рынок. В ближайшее время, отметил президент, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа из этого месторождения, и "незамедлительно приступят к бурению".

Между тем в середине октября прошлого года Эрдоган заявил, что "объем доказанных резервов газа на участке "Дунай-1" месторождения "Сакарья" составил 405 млрд кубометров".