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Турция начнет прокладку газопровода в Черном море в 2022 году

Турция начнет прокладку газопровода в Черном море в 2022 году Прокладка газопровода в рамках разработки месторождения "Сакарья" на турецком секторе Черного моря стартует весной 2022 года.
Энергетика
22 ноября 2021 г. 17:53
Турция начнет прокладку газопровода в Черном море в 2022 году

Прокладка газопровода в рамках разработки месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря стартует весной 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам, инженерно-проектные работы по разработке месторождения завершены, заказ на поставку труб оформлен.

Президент Турции 21 августа 2020 года объявил об обнаружении в Черном море крупного месторождения природного газа. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна рассчитывает к 2023 году наладить добычу газа в Черном море.

Глава государства напомнил, что объем доказанных резервов газа на участке "Дунай-1" месторождения "Сакарья" составил 405 млрд кубометров.

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Версия на английском языке Turkey to start laying gas pipeline in Black Sea in 2022

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