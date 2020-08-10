Турция начинает геологоразведку в Средиземном море

Турция распространила уведомление для капитанов средиземноморских судов

Турция распространила уведомление для капитанов средиземноморских судов, переданное по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NTV, это связано с тем, что из Антальи отправилось турецкое исследовательское судно Oruc Reis для начала геолого-разведочных работ в Средиземном море.

По данным телеканала, уведомление будет действительно до 23 августа.

Между тем 7 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что буровое судно "Барбарос Хайреттин" также возобновило геолого-разведочное бурение в Средиземном море.

21 июля этого года турецкая гидрографическая служба в портовом городе Анталья издала международное оповещение NAVTEX о сейсмических исследованиях с того дня до 2 августа к югу от греческих островов Родос и Кастелоризо и к юго-востоку от Крита. В Анкаре было объявлено, что турецкое исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе. После этого, как сообщали греческие СМИ, в районе близ Кастелоризо и вдоль турецкого побережья были развернуты около 25 турецких военных кораблей. Позднее часть этих кораблей вернулась на свою базу. Греция назвала тогда турецкое оповещение о сейсмической разведке на греческом морском шельфе незаконным и привела свои вооруженные силы в состояние боевой готовности.