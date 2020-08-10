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Report Georgia

Турция начинает геологоразведку в Средиземном море

Турция начинает геологоразведку в Средиземном море Турция распространила уведомление для капитанов средиземноморских судов
Энергетика
10 августа 2020 г. 11:07
Турция начинает геологоразведку в Средиземном море

Турция распространила уведомление для капитанов средиземноморских судов, переданное по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NTV, это связано с тем, что из Антальи отправилось турецкое исследовательское судно Oruc Reis для начала геолого-разведочных работ в Средиземном море.

По данным телеканала, уведомление будет действительно до 23 августа.

Между тем 7 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что буровое судно "Барбарос Хайреттин" также возобновило геолого-разведочное бурение в Средиземном море.

21 июля этого года турецкая гидрографическая служба в портовом городе Анталья издала международное оповещение NAVTEX о сейсмических исследованиях с того дня до 2 августа к югу от греческих островов Родос и Кастелоризо и к юго-востоку от Крита. В Анкаре было объявлено, что турецкое исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе. После этого, как сообщали греческие СМИ, в районе близ Кастелоризо и вдоль турецкого побережья были развернуты около 25 турецких военных кораблей. Позднее часть этих кораблей вернулась на свою базу. Греция назвала тогда турецкое оповещение о сейсмической разведке на греческом морском шельфе незаконным и привела свои вооруженные силы в состояние боевой готовности.

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