Турция и Россия договорились о совместных нефтяных проектах в третьих странах

Турция и Россия договорились о совместных нефтяных проектах в третьих странах

Россия и Турция договорились поощрять совместные проекты в нефтяном секторе, в том числе в третьих странах.

Об этом говорится в протоколе заседания российско-турецкой межправительственной комиссии, состоявшегося в пятницу в Москве, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Стороны заявили о своей готовности поддерживать проекты и возможности сотрудничества своих компаний, работающих в нефтяной сфере, включая совместные проекты в третьих странах. Отмечена важность улучшения условий для расширения торговли и инвестиций в обеих странах", — говорится в документе.

Также в протоколе подчеркивается, что поставки российской нефти в Турцию остаются стабильными.

В документе отмечается, что Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку и экспорт газа на взаимовыгодных условиях. "Стороны подчеркнули заинтересованность в продлении контрактов на поставку и экспорт природного газа между компаниями "Боташ" и ООО "Газпром экспорт" на взаимовыгодных условиях для обеих компаний", - сказано в документе.

Кроме того, согласно итоговому протоколу, 6-е заседание рабочей группы по торговле, инвестициям и региональному сотрудничеству Турции и России в 2026 году пройдет в РФ.

Гюльнар Махмудова