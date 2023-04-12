Турция и Болгария подпишут соглашения об увеличении объемов поставок газа из Азербайджана

Турция и Болгария в конце апреля планируют подписать соглашение о расширении газовой инфраструктуры между двумя странами, а также соглашения с Венгрией, Румынией и Словакией, что позволит нарастить объемы поставок природного газа из Азербайджана в страны

Турция и Болгария в конце апреля планируют подписать соглашение о расширении газовой инфраструктуры между двумя странами, а также соглашения с Венгрией, Румынией и Словакией, что позволит нарастить объемы поставок природного газа из Азербайджана в страны Европы.

Как передает Report со ссылкой на Болгарское национальное телевидение, об этом заявил на брифинге министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов.

По его словам, на будущий год Болгария сможет получать СПГ через терминал в греческом Александруполисе, через турецкий порт Мармара-Эреглиси и азербайджанский природный газ через болгаро-греческий межсистемный газопровод.

В настоящее время Болгария удовлетворяет до трети своих потребностей за счет трубопроводного газа из Азербайджана. Он поступает через интерконнектор Греция - Болгария мощностью 3 млрд куб. м в год.