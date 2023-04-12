Турция и Болгария подпишут соглашения об увеличении объемов поставок газа из Азербайджана

Турция и Болгария в конце апреля планируют подписать соглашение о расширении газовой инфраструктуры между двумя странами, а также соглашения с Венгрией, Румынией и Словакией, что позволит нарастить объемы поставок природного газа из Азербайджана в страны Европы.
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По его словам, на будущий год Болгария сможет получать СПГ через терминал в греческом Александруполисе, через турецкий порт Мармара-Эреглиси и азербайджанский природный газ через болгаро-греческий межсистемный газопровод.
В настоящее время Болгария удовлетворяет до трети своих потребностей за счет трубопроводного газа из Азербайджана. Он поступает через интерконнектор Греция - Болгария мощностью 3 млрд куб. м в год.