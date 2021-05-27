Турция активно ведет переговоры со всеми поставщиками газа о снижении цены

Поставки иранского газа в Турцию вновь остановлены на длительный срок

Профилактические работы на газопроводе из Ирана в Турцию продлятся не чуть более трех недель, как ранее заявляли в госкомпании Botas, а полтора-два месяца.

Как передает Report со ссылкой на EADaily, об этом в Twitter написал аналитик ICIS Том Марзек-Мансер. «Завершение профилактических работ задерживают до 6—29 июля», — заметил эксперт.

Поставки иранского газа останавливаются на длительный срок не первый раз. В прошлом году из-за подрыва у газопровода импорт газа в Турцию прекратили на три месяца.

Тогда турецкие чиновники рассказывали S&P Global Platts, что Анкара использует ситуацию для давления на Тегеран с целью снизить цены на газ. Весной 2020 года цены на СПГ упали до рекордных минимумов, а иранский газ по-прежнему поставлялся по формуле цены с привязкой к цене нефти с временным лагом. Поэтому Турции было проще вообще не получать иранский газ под благовидным предлогом. В результате в 2020 году поставки иранского газа упали на 31% — до 5,2 млрд кубометров.

Вчера глава Национальной иранской газовой компании (NIGC) Хассан Монтазер Торбати рассказал агентству ILNA, что Тегеран и Анкара ведут переговоры по обновлению газового контракта. Он сказал, что стороны готовы допустить в поставки частные компании, а Иран готов получать частично в качестве оплаты электроэнергию. О цене газа глава NIGC ничего не сказал.

Впрочем, Турция уже продемонстрировала, что собирается заключать новые контракты на газ на привлекательных для себя условиях даже с ближайшими союзником — Азербайджаном. Так, 17 апреля истек срок долгосрочного контракта турецкой госкомпании Botas с оператором проекта «Шах-Дениз 1» BP-Azerbaijan на ежегодную поставку 6,6 млрд кубометров газа, и поставки топлива по газопроводу Баку — Тбилиси — Эрзурум были остановлены.

Как пишет аналитик ICIS Том Марзек-Мансер, завершился в этом году и трехлетний контракт на поставку СПГ из Катара на 1,5 млн тонн (2 млрд кубометров) ежегодно и его также не продлили. В этом году также закончат свое действие и соглашения с «Газпромом» на 8 млрд кубометров и Нигерией на 2 млрд кубометров.

В прошлом году Турция обнаружила запасы газа в Черном море, которые собирается начать добывать с 2023 года, и Анкара предупредила, что будет требовать более комфортных условий.

В мае потребление газа, по данным EPIAS, упало до минимального уровня. Суточные поставки снижались до 83 млн кубометров в сутки, тогда как зимой фиксировали рекордные 293 млн кубометров.

Замдиректора ФНЭБ Алексей Гривач отметил, что позиция Анкары связана в том числе с системными проблемами на турецком рынке газа. «Из-за девальвации поставки импортного газа на внутренний рынок регулярно требуют субсидирования», — отметил эксперт, указывая на то, что это бремя или хотя бы его часть Турция хочет переложить на внешних поставщиков.