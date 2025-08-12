Траты населения Азербайджана на топливо за 7 месяцев выросли почти на 7%

В розничной торговой сети Азербайджана в январе-июле потребителям было продано автомобильного бензина и дизельного топлива на 2 млрд 101,6 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, это на 6,8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В целом, в структуре расходов населения в первом полугодии доля затрат на покупку автомобильного бензина и дизельного топлива составила 6%.
Напомним, что в январе–июле этого года в розничной торговой сети Азербайджана было реализовано товаров на 35,1 млрд манатов.