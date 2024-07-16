Транзит туркменского и узбекского газа в КНР по территории Казахстана будет увеличен

Транзит туркменского и узбекского газа в Китай по территории Казахстана будет увеличен в текущем году до 37,1 млрд кубометров.

Транзит туркменского и узбекского газа в Китай по территории Казахстана будет увеличен в текущем году до 37,1 млрд кубометров.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, это следует из доклада министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева.

"Устойчивый рост показывает транзит туркменского и узбекского газа в Китайскую Народную Республику. В этом году планируем увеличить транзит до 37,1 млрд куб. м., это плюс 1,5 млрд куб. м. по сравнению с прошлым годом", - говорится в докладе Саткалиева на заседании правительства, распространенном пресс-службой Минэнерго Казахстана.

Транспортировка узбекского и туркменского газа осуществляется в КНР по газопроводу "Казахстан - Китай".