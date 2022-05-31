Транзит российского газа через Украину может составить 42,1 млн кубометров

Транзит российского газа через территорию Украины сегодня может составить порядка 42,1 млн кубометров в сутки.

Транзит российского газа через территорию Украины сегодня может составить порядка 42,1 млн кубометров в сутки.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил "Оператор ГТС Украины".

Номинации на транзит газа из России на 31 мая через газораспределительную станцию "Сохрановка" отсутствуют, а через станцию "Суджа" составляют 42,12 млн кубометров.

В настоящий момент "Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину через газоизмерительную станцию "Суджа", а заявки на прокачку через "Сохрановку" отклоняются украинской стороной.

В максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн кубометров в начале марта.