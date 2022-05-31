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Транзит российского газа через Украину может составить 42,1 млн кубометров

Транзит российского газа через Украину может составить 42,1 млн кубометров Транзит российского газа через территорию Украины сегодня может составить порядка 42,1 млн кубометров в сутки.
Энергетика
31 мая 2022 г. 10:23
Транзит российского газа через Украину может составить 42,1 млн кубометров

Транзит российского газа через территорию Украины сегодня может составить порядка 42,1 млн кубометров в сутки.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил "Оператор ГТС Украины".

Номинации на транзит газа из России на 31 мая через газораспределительную станцию "Сохрановка" отсутствуют, а через станцию "Суджа" составляют 42,12 млн кубометров.

В настоящий момент "Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину через газоизмерительную станцию "Суджа", а заявки на прокачку через "Сохрановку" отклоняются украинской стороной.

В максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн кубометров в начале марта.

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Версия на английском языке Transit of Russian gas through Ukraine may reach 42.1 mcm
Версия на азербайджанском языке Ukrayna vasitəsilə nəql olunan Rusiya qazı 42,12 milyon kubmetr təşkil edir

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