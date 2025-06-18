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Транзит нефти по БТД укрепляет энергобезопасность Казахстана

Транзит нефти по БТД укрепляет энергобезопасность Казахстана Расширение экспорта казахстанской нефти по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) способствует снижению геополитических рисков и зависимости от транзитных государств, что, в свою очередь, усиливает энергетическую безопасность Казахстана.
Энергетика
18 июня 2025 г. 12:47
Транзит нефти по БТД укрепляет энергобезопасность Казахстана

Расширение экспорта казахстанской нефти по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) способствует снижению геополитических рисков и зависимости от транзитных государств, что, в свою очередь, усиливает энергетическую безопасность Казахстана.

Как сообщает Report, об этом говорится в аналитическом докладе о перспективах углубления экономического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, подготовленном Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) и Институтом развития и дипломатии (IDD) при Университете ADA.

В обзоре отмечается, что в нефтегазовом секторе Казахстан и Азербайджан усиливают сотрудничество за счет развития альтернативных маршрутов экспорта нефти, в частности посредством нефтепровода Баку- Тбилиси -Джейхан (БТД).

“Казахстан и Азербайджан являются странами с богатыми энергетическими ресурсами. Сотрудничество в нефтегазовом секторе имеет стратегическое значение, поскольку позволяет максимально эффективно использовать природные ресурсы, повысить уровень энергетической безопасности и усилить конкурентоспособность на глобальных рынках. В 2024 году Казахстан добыл около 88 млн тонн нефти, Азербайджан - примерно 29 млн тонн. Таким образом, совокупная добыча нефти двумя странами составила порядка 117 млн тонн, что является существенным вкладом в мировое предложение”, - говорится в документе.

В обзоре отмечается, что Казахстан в значительной степени зависит от Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), проходящего по территории России, для экспорта нефти на международные рынки. Около 70% от общего объема добычи нефти в стране идет на экспорт, при этом на долю КТК приходится примерно две трети экспортируемой нефти.

“Следует также отметить, что транспортировка по КТК является наиболее экономически выгодным вариантом для Казахстана. Тем не менее, с учетом стратегической значимости нефти для экономики страны, диверсификация экспортных маршрутов путем сотрудничества с Азербайджаном может способствовать снижению геополитических рисков и зависимости от ограниченного числа транзитных путей”, - считают авторы обзора.

Отмечается, что Казахстан и Азербайджан уже начали реализовывать сотрудничество в этом направлении. В 2024 году Казахстан экспортировал свыше 1,4 млн тонн нефти через трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД), тем самым продемонстрировав жизнеспособность модели использования совместной инфраструктуры.

“Согласно официальным прогнозам, в краткосрочной перспективе Казахстан планирует увеличить экспорт через БТД до 2,2 млн тонн в год, а в долгосрочной - до 20 млн тонн по мере роста добычи и улучшения инфраструктурной координации”, - говорится в обзоре.

В нем отмечается, что помимо транспортировки нефти, страны могут расширять сотрудничество и в сфере разведки и добычи углеводородов. “Например, Азербайджан обладает передовыми компетенциями в геологоразведке и освоении месторождений, включая крупные проекты, такие как блок Азери-ЧирагГюнешли (АЧГ) и месторождение Шах-Дениз. Объединение экспертных знаний может способствовать ускорению разработки аналогичных проектов в Казахстане”, - говорится в документе.

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Версия на азербайджанском языке Hesabat: BTC ilə neft tranziti Qazaxıstanın enerji təhlükəsizliyini gücləndirir

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