Транзит казахстанской нефти по БТД в 2025 году планируется в объеме 1,5 млн тонн

Объем транзита казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в 2025 году составит 1,5 млн тонн.

Объем транзита казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в 2025 году составит 1,5 млн тонн.

Как передает Report, об этом "Интерфакс-Казахстан" сообщили в министерстве энергетики республики.

“В 2024 году транзит казахстанской нефти по БТД составил 1,4 млн тонн при плане в 1,5 млн тонн. План на 2025 год по БТД остается на уровне 2024 года - 1,5 млн тонн нефти", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось, в 2023 году из порта Актау в систему БТД было отправлено более 1 млн тонн казахстанской нефти.

Напомним, в 2022 году "Казмунайгаз" и SOCAR заключили пятилетнее соглашение о транзите нефти по маршруту Актау - Баку - Джейхан ежегодным объемом 1,5 млн тонн.

В конце прошлого года министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщал, что Казахстан изучает возможность нарастить поставки нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан с 1,5 млн тонн до 20 млн тонн.