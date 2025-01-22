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Транзит казахстанской нефти по БТД в 2025 году планируется в объеме 1,5 млн тонн

Транзит казахстанской нефти по БТД в 2025 году планируется в объеме 1,5 млн тонн Объем транзита казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в 2025 году составит 1,5 млн тонн.
Энергетика
22 января 2025 г. 15:26
Транзит казахстанской нефти по БТД в 2025 году планируется в объеме 1,5 млн тонн

Объем транзита казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в 2025 году составит 1,5 млн тонн.

Как передает Report, об этом "Интерфакс-Казахстан" сообщили в министерстве энергетики республики.

“В 2024 году транзит казахстанской нефти по БТД составил 1,4 млн тонн при плане в 1,5 млн тонн. План на 2025 год по БТД остается на уровне 2024 года - 1,5 млн тонн нефти", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось, в 2023 году из порта Актау в систему БТД было отправлено более 1 млн тонн казахстанской нефти.

Напомним, в 2022 году "Казмунайгаз" и SOCAR заключили пятилетнее соглашение о транзите нефти по маршруту Актау - Баку - Джейхан ежегодным объемом 1,5 млн тонн.

В конце прошлого года министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщал, что Казахстан изучает возможность нарастить поставки нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан с 1,5 млн тонн до 20 млн тонн.

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Версия на английском языке Kazakhstan plans to sell 1.5 million tons of oil through BTC in 2025
Версия на азербайджанском языке Bu il BTC ilə Qazaxıstan neftinin tranziti 1,5 milyon ton həcmində planlaşdırılır

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