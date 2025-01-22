Транзит казахстанской нефти по БТД в 2025 году планируется в объеме 1,5 млн тонн

Объем транзита казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в 2025 году составит 1,5 млн тонн.
Как передает Report, об этом "Интерфакс-Казахстан" сообщили в министерстве энергетики республики.
“В 2024 году транзит казахстанской нефти по БТД составил 1,4 млн тонн при плане в 1,5 млн тонн. План на 2025 год по БТД остается на уровне 2024 года - 1,5 млн тонн нефти", - сообщили в ведомстве.
Как сообщалось, в 2023 году из порта Актау в систему БТД было отправлено более 1 млн тонн казахстанской нефти.
Напомним, в 2022 году "Казмунайгаз" и SOCAR заключили пятилетнее соглашение о транзите нефти по маршруту Актау - Баку - Джейхан ежегодным объемом 1,5 млн тонн.
В конце прошлого года министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщал, что Казахстан изучает возможность нарастить поставки нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан с 1,5 млн тонн до 20 млн тонн.