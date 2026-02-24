Транспортировка нефти по БТД в январе сократилась на 8,2%
Энергетика
- 24 февраля, 2026
- 11:13
Объем транспортировки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе 2026 года составил 16,125 млн баррелей, что на 1,446 млн баррелей или 8,2% ниже показателя января прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую компанию BOTAŞ.
Напомним, что в 2025 году по БТД было транспортировано 206,434 млн баррелей нефти (снижение на 7,9%).
По БТД транспортируется нефть с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) и конденсат с месторождения "Шахдениз", а также нефть и конденсат Госнефтекомпании Азербайджана. Кроме того, осуществляется прокачка из других источников, в том числе из Казахстана.
