    Энергетика
    • 24 февраля, 2026
    • 11:13
    Транспортировка нефти по БТД в январе сократилась на 8,2%

    Объем транспортировки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе 2026 года составил 16,125 млн баррелей, что на 1,446 млн баррелей или 8,2% ниже показателя января прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую компанию BOTAŞ.

    Напомним, что в 2025 году по БТД было транспортировано 206,434 млн баррелей нефти (снижение на 7,9%).

    По БТД транспортируется нефть с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) и конденсат с месторождения "Шахдениз", а также нефть и конденсат Госнефтекомпании Азербайджана. Кроме того, осуществляется прокачка из других источников, в том числе из Казахстана.

    Botas транспортировка нефти по БТД
    Ötən ay Türkiyə ərazisi ilə nəql olunan BTC neftinin həcmi açıqlanıb

