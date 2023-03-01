Транспортировка нефти по Баку-Супса временно возобновлена

Впервые за 10 месяцев после остановки из-за российско-украинской войны по трубопроводу Баку-Супса на черноморское побережье Грузии ненадолго возобновлена транспортировка нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в Каспийском море.

Впервые за 10 месяцев после остановки из-за российско-украинской войны по трубопроводу Баку-Супса на черноморское побережье Грузии ненадолго возобновлена транспортировка нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в Каспийском море.

Как передает Report со ссылкой на Eurasianet, компания BP, которая управляет как месторождением АЧГ, так и трубопроводом Баку-Супса, подтвердила, что поток был возобновлен, при этом один танкер забрал груз в предыдущие выходные, а второй танкер должен забрать свой груз в эти выходные.

Поток по трубопроводу был остановлен в прошлом году, сначала временно в марте, а затем окончательно в мае, из-за опасений по поводу безопасности судоходства в Черном море после сообщений о свободно плавающих минах. Вся нефть, которая раньше шла по Баку-Супса, перенаправляется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) через Турцию. А это около 3 млн баррелей нефти в месяц.

В BP заявили, что поток в Супсу был возобновлен только в результате шестидневного закрытия экспортного терминала трубопровода БТД в Джейхане на средиземноморском побережье Турции из-за землетрясений, произошедших поблизости 6 февраля.

До войны азербайджанская нефть экспортировалась на международные рынки по трем отдельным трубопроводам: Баку-Супса, БТД и трубопроводу Баку-Новороссийск. Поток по этому третьему трубопроводу также был остановлен в прошлом году по тем же причинам, когда нефть снова была перенаправлена ​​через БТД.

Отметим, что на сегодня основной экспортный нефтепровод способен прокачивать 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Как отмечал ранее вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли, пропускную мощность нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан - можно расширить от 1,6 млн до 2,2 млн баррелей нефти в сутки.

BP в обычном режиме, как это было до землетрясения в Турции, восстановила отгрузку нефти на мировые рынки с терминала в Джейхане, которая ранее была остановлена из-за небольшого повреждения на нефтеналивном причале. После cильного землетрясения 6 февраля BP начал инспекцию всей инфраструктуры в Турции, включая нефтепровод Баку-Тбилиси- Джейхан и нефтяной терминал в Джейхане. проверки показали, что никаких серьезных повреждений не было.