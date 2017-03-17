Транспортировка газа по Южно-Кавказскому газопроводу увеличилась

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль 2017 года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 4 329,8 млн кубометров газа. Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 8,5% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум приходится 29,9% общего объема поставок газа. За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 1 295,0 млн кубометров газа, что на 0,52% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Отметим, что Южно-Кавказский газопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) построен для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках первого этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку, и до границы с Турцией пролегает по единому с трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) маршруту, соединяясь на территории Турции с газораспределительной сетью этой страны. Газопровод сдан в эксплуатацию в конце 2006 года. По нему транспортируется газ с месторождения "Шахдениз" в Азербайджан, Грузию и Турцию.

ЮКГ имеет двух операторов. Компания BP является ответственным техническим оператором по строительству и эксплуатации объектов, SOCAR - ответственным коммерческим оператором.

Основными акционерами ЮКГ являются компании BP (28,8%), AzSCP (10%), SGC Midstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).