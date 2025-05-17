Трамп считает, что Ирану не нужна атомная энергетика

Иран не нуждается в программе гражданской атомной энергии, так как страна обладает богатыми запасами нефти.

Иран не нуждается в программе гражданской атомной энергии, так как страна обладает богатыми запасами нефти.

Как передает Report , об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"У них много нефти, на 300 лет, люди не понимают, это одна из богатейших стран, и она чистая. Когда у вас безграничный запас нефти и газа, зачем вам гражданская ядерная энергия? Если у вас один из богатейших запасов нефти, зачем вам гражданский атом?" — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что он не может допустить появления ядерного оружия у Ирана.

По его словам, в настоящее время сторонам нужно завершить сделку по этому вопросу.