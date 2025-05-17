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Трамп считает, что Ирану не нужна атомная энергетика

Трамп считает, что Ирану не нужна атомная энергетика Иран не нуждается в программе гражданской атомной энергии, так как страна обладает богатыми запасами нефти.
Энергетика
17 мая 2025 г. 04:06
Трамп считает, что Ирану не нужна атомная энергетика

Иран не нуждается в программе гражданской атомной энергии, так как страна обладает богатыми запасами нефти.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"У них много нефти, на 300 лет, люди не понимают, это одна из богатейших стран, и она чистая. Когда у вас безграничный запас нефти и газа, зачем вам гражданская ядерная энергия? Если у вас один из богатейших запасов нефти, зачем вам гражданский атом?" — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что он не может допустить появления ядерного оружия у Ирана.

По его словам, в настоящее время сторонам нужно завершить сделку по этому вопросу.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: İranın nüvə enerjisinə ehtiyacı yoxdur

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