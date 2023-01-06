TPAO установило оборудование по сбору газа на "Сакарья" в Черном море

Установка по сбору и распределению природного газа опущена на дно в районе месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря.
Как передает Report, об этом Турецкая нефтяная корпорация (TPAO) написала в Twitter.
"Шаг за шагом к энергетической независимости", - говорится в публикации.
Ожидается, что разработка газового месторождения Сакарья обеспечит примерно 30% внутреннего спроса на природный газ. Первая добыча на месторождении ожидается в первом квартале (1 квартал) 2023 года.
TPAO пробурит до 40 эксплуатационных скважин в Сакарье к 2028 году.
Enerji bağımsızlığımıza doğru adım adım...— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri)
Gaz toplama ve dağıtım haznesi ÇEPNİ, Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde, deniz tabanına başarıyla yerleştirildi.
#TPAO #TürkiyeninEnerjisi #Karadeniz pic.twitter.com/JlUAuHBlXt January 6, 2023