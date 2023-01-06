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TPAO установило оборудование по сбору газа на "Сакарья" в Черном море

TPAO установило оборудование по сбору газа на "Сакарья" в Черном море Установка по сбору и распределению природного газа опущена на дно в районе месторождения «Сакарья» в турецком секторе Черного моря.
Энергетика
6 января 2023 г. 16:50
TPAO установило оборудование по сбору газа на Сакарья в Черном море

Установка по сбору и распределению природного газа опущена на дно в районе месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря.

Как передает Report, об этом Турецкая нефтяная корпорация (TPAO) написала в Twitter.

"Шаг за шагом к энергетической независимости", - говорится в публикации.

Ожидается, что разработка газового месторождения Сакарья обеспечит примерно 30% внутреннего спроса на природный газ. Первая добыча на месторождении ожидается в первом квартале (1 квартал) 2023 года.

TPAO пробурит до 40 эксплуатационных скважин в Сакарье к 2028 году.

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Версия на английском языке TPAO installs gas collection unit at Sakarya field in Black Sea

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