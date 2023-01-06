TPAO установило оборудование по сбору газа на "Сакарья" в Черном море

Установка по сбору и распределению природного газа опущена на дно в районе месторождения «Сакарья» в турецком секторе Черного моря.

Установка по сбору и распределению природного газа опущена на дно в районе месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря.

Как передает Report, об этом Турецкая нефтяная корпорация (TPAO) написала в Twitter.

"Шаг за шагом к энергетической независимости", - говорится в публикации.

Ожидается, что разработка газового месторождения Сакарья обеспечит примерно 30% внутреннего спроса на природный газ. Первая добыча на месторождении ожидается в первом квартале (1 квартал) 2023 года.

TPAO пробурит до 40 эксплуатационных скважин в Сакарье к 2028 году.