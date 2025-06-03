TPAO стала акционером проекта газового месторождения Шафаг-Асиман

TPAO стала акционером проекта газового месторождения Шафаг-Асиман

Турецкая нефтяная корпорация (TPAO) стала партнером Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) и британской BP по проекту разработки газового месторождения Шафаг-Асиман в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление BP, стороны подписали ряд соглашений по данному проекту сегодня в рамках Бакинской энергетической недели.

Таким образом, TPAO присоединится к соглашению о разделе продукции (СРП) по морскому блоку Шафаг-Асиман. Это соглашение поможет ускорить дальнейшую оценку блока для определения наиболее подходящего варианта продвижения проекта.

Будут проведены дополнительные оценочные работы, включая бурение скважины на пласт Нижний Сураханы. Для обеспечения этой деятельности разведочный период СРП будет продлен.

Ожидается, что работы по соглашению завершатся к концу третьего квартала 2025 года. После завершения сделки TPAO будет владеть в общей сложности 30% долевого участия в СРП - 15% будет передано TPAO от BP и 15% от SOCAR. В настоящее время BP и SOCAR владеют по 50% долевого участия в СРП каждая. BP останется оператором СРП на разведочный период.

"Мы очень рады присоединению TPAO к партнерству по Шафаг-Асиман. Это стратегическое сотрудничество еще раз подчеркивает важность региональных партнерств для продвижения оценки и потенциальной разработки морских ресурсов Азербайджана", - сказал президент SOCAR Ровшан Наджаф на церемонии подписания.

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс отметил, что компания очень рада возможности сотрудничать с TPAO для продвижения проекта Шафаг-Асиман. "Это сотрудничество принесет дополнительные технические и финансовые возможности, которые помогут нам ускорить разведку и оценку этой перспективной структуры", - добавил он.

Председатель правления и главный исполнительный директор TPAO Ахмет Тюркоглу сказал: "Сегодня мы отмечаем важную веху в нашем региональном энергетическом сотрудничестве. Присоединяясь к партнерству по Шафаг-Асиман вместе с SOCAR и BP, TPAO еще раз подтверждает свою приверженность построению безопасного, диверсифицированного и устойчивого энергетического будущего для наших стран и более широкого региона".

Геологоразведочные работы, проведенные на блоке до настоящего времени, включали проведение 3D сейсморазведки, обработку и интерпретацию полученных данных, а также бурение одной разведочной скважины (SAX01). Скважина SAX01, завершенная в 2021 году, была пробурена до глубины 7189 метров и подтвердила наличие запасов газоконденсата в пройденных пластах. Затем скважина была законсервирована для проведения дополнительных оценочных работ и планирования дальнейшей деятельности.

СРП о совместной разведке и разработке морского блока Шафаг-Асиман в азербайджанском секторе Каспийского моря между BP и SOCAR было подписано в октябре 2010 года в Баку. Морской блок Шафаг-Асиман расположен примерно в 125 километрах к юго-востоку от Баку, на участке с глубиной воды 650-800 метров. Блок находится в 60 км от Шахдениз и в 145 км от Сангачальского терминала.