TotalEnergies в отчете указала новое списание средств в РФ на сумму $3,1 млрд

В III квартале 2022 года нефтегазовая компания TotalEnergies SE увеличила чистую прибыль на 43% в годовом выражении благодаря повышению цен на нефть и природный газ. Показатель учитывает новое списание в размере 3,1 млрд долларов в отношении операций в Ро

В III квартале 2022 года нефтегазовая компания TotalEnergies SE увеличила чистую прибыль на 43% в годовом выражении благодаря повышению цен на нефть и природный газ. Показатель учитывает новое списание в размере 3,1 млрд долларов в отношении операций в России.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава компании Патрик Пуянне.

Чистая прибыль TotalEnergies в июле-октябре составила 6,63 млрд против 4,65 млрд долларов годом ранее.

Скорректированная прибыль (без учета изменений товарных запасов, покупки или продажи активов) подскочила в 2,1 раза и составила 9,86 млрд долларов, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне 9,54 млрд.

Выручка повысилась до 69,04 млрд с 54,73 млрд долларов годом ранее.

Добыча углеводородов TotalEnergies в минувшем квартале составила 2,67 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, снизившись на 5% в годовом выражении, отчасти из-за запланированных ремонтных работ на месторождении в Австралии и незапланированной приостановки добычи на нефтегазовом месторождении Кашаган в Каспийском море.

TotalEnergies сохранила размер квартальных дивидендных выплат на уровне 0,69 евро на акцию. В декабре компания планирует выплатить специальные промежуточные дивиденды в размере 1 евро на акцию.

Капитализация TotalEnergies с начала года увеличилась на 18,6%, до 136 млрд евро.