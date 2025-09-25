TotalEnergies: В Азербайджане по ВИЭ-проектам целесообразно применять "единое окно"

В Азербайджане, как и во всем мире, существуют определенные сложности при получении разрешений в сфере возобновляемой энергетики (ВИЭ).

Как сообщает Report, об этом заявил главный специалист по развитию бизнеса возобновляемой энергетики компании TotalEnergies в Азербайджане Чингиз Оруджев на Неделе зеленой энергетики в Баку.

По его словам, в стране предпринимаются шаги в этом направлении, однако пока эти сложности сохраняются.

"В стране есть новый закон о производстве электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Однако есть трудности, особенно это касается процесса получения разрешений. Это достаточно длительный процесс, как и во всем мире", - сказал Оруджев.

Представитель компании считает, что создание системы "единого окна" могло бы стать отличным решением.

"В настоящее время существует необходимость в совершенствовании законодательства в области некоторых видов возобновляемой энергии, особенно для ветровой энергии в море. Это направление требует особого внимания из-за сложностей, связанных с логистическими вопросами в Каспийском море. Также особого внимания требуют и другие виды возобновляемой энергии, такие как биогаз, геотермальная энергия", - добавил он.

Представитель TotalEnergies отметил, что компания подписала с Министерством энергетики Азербайджана меморандум о взаимопонимании по строительству ВЭС проекта мощностью 250 МВт и СЭС мощностью 250 МВт: "Для проекта ветроэнергетики мы уже представили предложение и на следующем этапе ожидаем начала его реализации".