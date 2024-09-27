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TotalEnergies покупает у Lewis Energy 45% в проекте сланцевой газодобычи в США

TotalEnergies покупает у Lewis Energy 45% в проекте сланцевой газодобычи в США Французская TotalEnergies покупает у американской Lewis Energy Group 45%-ную долю в проекте производства сухого газа в бассейне Eagle Ford в Техасе.
Энергетика
27 сентября 2024 г. 13:28
TotalEnergies покупает у Lewis Energy 45% в проекте сланцевой газодобычи в США

Французская TotalEnergies покупает у американской Lewis Energy Group 45%-ную долю в проекте производства сухого газа в бассейне Eagle Ford в Техасе.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что эта сделка еще больше усиливает интеграцию TotalEnergies в цепочку создания стоимости газа в США.

Разработка приобретаемых активов потенциально позволит добывать газ в объеме порядка 400 млн кубических футов в день к 2028 году.

В апреле TotalEnergies приобрела 20%-ную долю Lewis Energy в проекте EOG Resources в бассейне Eagle Ford.

С объемом производства более 10 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году TotalEnergies стала экспортером СПГ номер один в США благодаря своей 16,6% доле в заводе Cameron LNG в Луизиане и нескольким долгосрочным соглашениям о закупках.

Экспортные мощности компании по СПГ достигнут 15 млн тонн в год к 2030 году.

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