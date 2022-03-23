Total заявила о постепенной приостановке деятельности в России

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies заявила о постепенной приостановке своей деятельности в России, прекращении инвестиций в российские проекты, в частности "Арктик СПГ 2".

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies заявила о постепенной приостановке своей деятельности в России, прекращении инвестиций в российские проекты, в частности "Арктик СПГ 2".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом следует из соответствующего коммюнике.

"TotalEnergies определила четкие принципы действий по управлению своей деятельностью в отношении России: обеспечить строгое соблюдение европейских санкций, действующих и будущих, независимо от последствий для управления ее активами в России и инициировать постепенную приостановку своей деятельности в России, соблюдая безопасность своего персонала", - отмечается в коммюнике.

Компания еще раз подтвердила, что твердо осуждает "военную агрессию России против Украины, которая имеет трагические последствия для украинского народа и угрожает миру в Европе".

В заявлении TotalEnergies также отмечается, что она больше не будет инвестировать в проекты в России. В частности, компания не будет вкладывать своей капитал в проект "Арктик СПГ 2".