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Total заявила о постепенной приостановке деятельности в России

Total заявила о постепенной приостановке деятельности в России Французская нефтегазовая компания TotalEnergies заявила о постепенной приостановке своей деятельности в России, прекращении инвестиций в российские проекты, в частности "Арктик СПГ 2".
Энергетика
23 марта 2022 г. 01:53
Total заявила о постепенной приостановке деятельности в России
AP

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies заявила о постепенной приостановке своей деятельности в России, прекращении инвестиций в российские проекты, в частности "Арктик СПГ 2".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из соответствующего коммюнике.

"TotalEnergies определила четкие принципы действий по управлению своей деятельностью в отношении России: обеспечить строгое соблюдение европейских санкций, действующих и будущих, независимо от последствий для управления ее активами в России и инициировать постепенную приостановку своей деятельности в России, соблюдая безопасность своего персонала", - отмечается в коммюнике.

Компания еще раз подтвердила, что твердо осуждает "военную агрессию России против Украины, которая имеет трагические последствия для украинского народа и угрожает миру в Европе".

В заявлении TotalEnergies также отмечается, что она больше не будет инвестировать в проекты в России. В частности, компания не будет вкладывать своей капитал в проект "Арктик СПГ 2".

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